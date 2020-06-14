AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بوتين: الرئيس يعطي جزءا من سلطاته للبرلمان في التعديلات الدستورية

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:23 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
Advertisements
أ ش أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، "إنه في التعديلات الجديدة على الدستور، سيمنح الرئيس جزءا من سلطاته الكبيرة إلى البرلمان، وهذه خطوة أخرى نحو "دمقرطة" المجتمع".

وأضاف بوتين في مقابلة - أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- اليوم، أن انتقاد التعديلات على الدستور من قبل البعض يبدو بالنسبة له "غريبًا نوعًا ما".

وأشار إلى أنه "على عكس ما يتردد بتقوية سلطة الرئيس، فإن الرئيس سيتخلى عن بعض السلطات المهمة للغاية".

وأوضح "إذا كان الرئيس حتى اليوم يوافق على رئيس الوزراء بموافقة مجلس الدوما (النواب)، ثم يعين برلمان البلاد دون أي موافقة من الوزراء، في الواقع الوضع يتغير بشكل كبير، الآن القرار النهائي بشأن رئيس الحكومة يتم اتخاذه من قبل البرلمان نفسه، وكذلك بشأن الوزراء".

وتابع "الرئيس في النسخة المقترحة (من الدستور) ليس له الحق برفضهم. هذا جزء مهم من السلطة الممنوحة للبرلمان".

وذكر بوتين، أن "مجلس الاتحاد الروسي لا يعطي موافقته على وزراء السلطة، ولكن في كل الأحوال على الرئيس أن يجري مشاورات، وهذا يعني أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يبرزوا إلى النور، ويتكلموا في مجلس الاتحاد، ويتحدثوا عن أنفسهم، عن الكيفية التي يخططون بها لتنظيم عملهم".
وختم بوتين "هذه خطوة أخرى إلى الأمام نحو دمقرطة مجتمعنا. تدريجيًا وبدون هزات".

كانت نتائج استطلاع للرأي قد أظهرت، الخميس الماضي، أن أكثر من 61 في المئة من المواطنين الروس عبروا عن نيتهم المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتصويت بنعم للتعديلات على القانون الرئيسي للبلاد.

يذكر أنه كان من المقرر إجراء عملية التصويت على تعديلات بدستور الاتحاد الروسي في 22 أبريل الماضي ، ولكن تم تأجيلها بعد ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التصويت سيجرى في 1 يوليو المقبل.
Advertisements

ترشيحاتنا

مبروك عطية: حسبي الله ونعم الوكيل ليست دعاء على أحد

التنمية المحلية: لجنة لإدارة الأزمات بكل محافظة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

تتحسن بشكل تدريجي.. أطباء رجاء الجداوي : ما زالت على جهاز تنفس صناعي

بعد إصابته بـ كورونا.. مصطفى درويش: الوضع من سيئ لأسوأ

بعد إجرائه عملية جراحية في القلب.. الزمالك يطمئن على حالة أمين الصندوق

بتيشيرت سمبا .. منة فضالي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

AdvertisementS

عودة السياحة لـ 3 محافظات.. خالد العناني: لا تهاون مع مخالفي اشتراطات السلامة الصحية

وزير الطيران: استئناف الحركة الجوية إلى المطارات المصرية أول يوليو وليس المدن السياحية فقط

الإمارات تعلن تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وزير الطيران لـ صدى البلد: فتح الحجز على الرحلات الجوية بمكاتب الشركات اعتبارا من اليوم

انتحار الناشطة سارة حجازي داعمة المثليين في كندا

بعد إصابته بـ كورونا.. مصطفى درويش: الوضع من سيئ لأسوأ

حقن وريدي.. مصادر: طرح دواء ريمديسڤير لعلاج كورونا الشهر الحالي.. وسعره الأقل عالميا

«طوابير بالكمامات».. إقبال كبير من المعلمين في أول يوم لتلقي اعتذارات الثانوية العامة .. صور

شاهد.. الرئيس دونالد ترامب يظهر في حالة صحية مزرية خلال خطابه الأخير

العزل القاتل.. أم وأبناؤها يحتمون من كورونا بمنزلهم فتوفي شقيقان وتدهورت حالة 4 من الأسرة

تحليل pcr وإقرار.. الطيران تضع 3 ضوابط لدخول المطارات المصرية أول يوليو

الرئاسة الفرنسية : التدخل التركي في ليبيا غير مقبول وسياستها عدوانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي .. تعرف كيف تتبرع بالدم بأمان في ظل تفشي كورونا

بإطلالة جريئة سوداء.. ميس حمدان تثير الجدل على السوشيال ميديا

بإطلالة عصرية .. شاهد نانسي عجرم في أحدث ظهور