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محافظات

هحول كل المسئولين في الحي للتحقيق.. محافظ الإسكندرية ينفعل لتراكم القمامة في مساكن عثمان

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:50 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية ينفعل لتراكم القمامة في مساكن عثمان
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قسم المحافظات
أجرى  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة مرور  مفاجئة بمساكن عثمان بمنطقة المتراس نطاق حي غرب.

و قرر تحويل جميع العاملين بإدارة الرصد البيئي والنظافة بحي غرب إلي التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم.

كما وجه محافظ الإسكندرية بتحرير محضر ضد شركة النظافة المسئولة، مطالبًا رئيس حي غرب بالتنسيق مع شركة نهضة مصر لرفع كافة التراكمات وتسخير كافة المعدات لرفعها على الفور.

وحذر الشريف أنه لن يسمح بتكرار مثل ذلك الشكل الغير آدامي وسيتم محاسبة المقصرين فورا "قائلا:"هحول كل المسؤولين في الحي للتحقيق". 

كما وجه المحافظ بضرورة التنبيه علي المواطنين بالمساكن بعدم إلقاء القمامة والمخلفات بالشوارع بذلك الشكل وإلا سيتم تعرضهم للمسألة القانونية.
هحول كل المسئولين في الحي للتحقيق.. محافظ الإسكندرية ينفعل لتراكم القمامة في مساكن عثمان
هحول كل المسئولين في الحي للتحقيق.. محافظ الإسكندرية ينفعل لتراكم القمامة في مساكن عثمان
هحول كل المسئولين في الحي للتحقيق.. محافظ الإسكندرية ينفعل لتراكم القمامة في مساكن عثمان
هحول كل المسئولين في الحي للتحقيق.. محافظ الإسكندرية ينفعل لتراكم القمامة في مساكن عثمان
هحول كل المسئولين في الحي للتحقيق.. محافظ الإسكندرية ينفعل لتراكم القمامة في مساكن عثمان
هحول كل المسئولين في الحي للتحقيق.. محافظ الإسكندرية ينفعل لتراكم القمامة في مساكن عثمان
هحول كل المسئولين في الحي للتحقيق.. محافظ الإسكندرية ينفعل لتراكم القمامة في مساكن عثمان
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