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"الوزراء" يكشف تطورات ملف الميكنة والتحول الرقمي بالعاصمة الإدارية.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:53 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال المهندس هاني محمود،  مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إن رئيس الوزراء يتابع عن كثب مشاريع البنية الإلكترونية وما تم الوصول إليه في كل مشروع، مؤكدا على تدريب جميع الموظفين على هذه البينة قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية بثلاثة أشهر.


وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية, اليوم الأحد، أنه قبل نهاية شهر مارس المقبل ستكون جميع النظم الإلكترونية تعمل بكافة طاقتها، وجميع الموظفين مدربين على التعامل معها.


وأوضح أن الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى بيئة مختلفة بأداء مختلف تمامًا، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء يولي اهتماما كبيرًا بالتدريب الخاص بالعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.


وتابع أنه تم عمل تقييم شامل لجميع الموظفين الذين سيتم انتقالهم إلى العاصمة الإدارية، في 4 مجالات، هي (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، مهارات الحاسب الآلي، المهارات الشخصية).


وأشار إلى أن هذا التقييم يتم العمل به وفق برنامج، يقوم بترجمة هذا التقييم للعمل على تدريب الموظفين على أي مهارات يحتاجونها.

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