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فن

بعد نشرها فيديو من ليه لا.. الجمهور لـ ابنة هالة صدقي: حد أمه تبقى عسل كدا ومايصاحبهاش

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:28 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة الكبيرة هالة صدقي فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتظهر الفنانة هالة صدقي من أحد مشاهدها في مسلسل"ليه لا؟" برفقة الفنانة أمينة خليل.

حيث علقت هالة على الفيديو قائلة: "يعني بعد ما تتخرشم وتتضرب وتتبهدل ما تجيش تقعد معايا وانا في اشد الحاجه ليها ، مسابقه ايه وزفت ايه عاجبكم البهدله دي".

واضافت:"قصت شعرها من ورايا  وعملت اوصه تفتكروا اعمل فيها ايه".


ونال الفيديو تفاعل كبير من جانب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:

حد امه تبقى عسل كدا وميصاحبهاش

انتي جميلة

هي دي شخصية الأم خصوصًا لما تبقى من برج الجوزاء زي مامتي بالظبط

انت عسل أوووي وادائك جدًا طبيعي وجميل


ومسلسل " ليه لأ" يحتوى على 15 حلقة فقط، وكان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضانى الماضي، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.

وتجسد أمينة خليل بطلة المسلسل شخصية "عاليا"، وهى شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها فى زمام أمور الجيل الأصغر، لكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم: هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.
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