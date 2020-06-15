أشرف صبحي: الرئيس السيسي يؤمن بالشباب ويدعم الرياضة بقوة

تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن دور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم الرياضة في مصر وتكريم الشباب لإيمانه الشديد بالعناصر الشابة والرياضية.



وأكد أشرف صبحي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الرئيس السيسي يوجه دائمًا بدعم الشباب والرياضة، ولا يتأخر عن تكريم الشباب لإيمانه الشديد بأهمية الرياضة والشباب".



وتابع: "الرئيس السيسي يوجه بأهمية تطوير المؤسسات الرياضية وتطوير المشروعات الإستثمارية".

