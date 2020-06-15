أشرف صبحي: الرئيس السيسي يؤمن بالشباب ويدعم الرياضة بقوة

تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن دور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم الرياضة في مصر وتكريم الشباب لإيمانه الشديد بالعناصر الشابة والرياضية.
وأكد أشرف صبحي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الرئيس السيسي يوجه دائمًا بدعم الشباب والرياضة، ولا يتأخر عن تكريم الشباب لإيمانه الشديد بأهمية الرياضة والشباب".
وتابع: "الرئيس السيسي يوجه بأهمية تطوير المؤسسات الرياضية وتطوير المشروعات الإستثمارية".
وعن بطولة أمم إفريقيا وتكريم المنتخب الأولمبي، أوضح: " مقابلة الرئيس السيسي وتكريم الدولة يحفز اللاعبين على تحقيق الانتصارات، فالانتصارات المتتالية فى الرياضة المصرية نتاج منظومة عمل جماعية".
وأضاف: "وزارة الشباب والرياضة دعمت العمال في مراكز الشباب بـ 30 مليون جنيه كما دعمت العمالة في الأندية بـ 12 ونصف مليون جنيه".
وتابع وزير الشباب والرياضة: "وزارة الشباب والرياضة قامت بحملات توعية بجانب حملات تطهير مراكز الشباب".
وأكد: "بيوت الشباب تحت أمر وزارة الصحة إذا ما اقتضت الحاجة لتحوليها لمراكز حجر صحى".