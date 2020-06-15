مصطفى شوبير يلاعب أولاد الشهيد أحمد المنسي ويهديهم تيشرته الخاص.. شاهد

نشر مصطفى شوبير حارس مرمي النادي الأهلي مجموعة من الصور والفيديوهات له مع أطفال البطل الشهيد أحمد المنسي خلال زيارته لمنزلهم.





وحرص مصطفى شوبير على اللعب مع اولاد الشهيد أحمد المنسي وإهدائهم تيشرته الخاص الذي يلعب به للنادي الأهلي.





وعلق مصطفى شوبير قائلا "منسي لا يُنسى مع ولاد البطل الشهيد احمد منسي بجد و نعم التربيه و يوم من احلي ايام حياتي معاهم النهارده#منسي_الاسطورة حمزه و علي وعليا احمد المنسي".





يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد على أن مصطفي شوبير هو مستقبل حراسة المرمي في القلعة الحمراء، وقال عضو بالجهاز الفني إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني يتابعه بشكل شخصي بعد ان تطور مستواه بصورة لافتة للنظر في العام الأخير.

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وأضاف أن مدرب الحراس ميشيل ياناكون دائم الأشادة بإلتزام مصطفي شوبير وقدراته وتركيزه بجانب إمكانياته الكبيرة ولم ينظر أحد يومًا أنه نجل كابتن وقائد الأهلي السابق أحمد شوبير، موضحا أنه من غير المنطقي أن يظل نجل شوبير يدفع ثمن هذا الأمر كثيرًا فهو حارس مرمي صاعد يحتاج إلي الدعم والإشادة شأنه شأن سيف فاروق جعفر وغيرهم من الموهوبين وليس ذنبهم انهم ابناء نجوم كرة سابقين.