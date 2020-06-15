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فن

بفيديو من فيلم الراقصة والسياسي.. نبيلة عبيد تستعيد ذكريات أفلامها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة القديرة نبيلة عبيد فيديو جديدًا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

واستعادت النجمة نبيلة عبيد ذكريات فيلم الراقصة والسياسي. 

وجاءت تعليقات متابعيها كالتالي: 

-الفيلم ده جميل اوى، وأضاف آخر "بحب الفيلم ده أوى".

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وأحدث أعمال الفنانة نبيلة عبيد هو مسلسل "سكر زيادة" الذي قدمته في رمضان الماضي. 

ومسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي. 

وتدور أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن بالسكن في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخريين في الاستحواذ عليها.

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