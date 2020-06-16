فيديوجراف | الصين تتأهب من جديد بسبب كورونا

تستعد الصين لدخول حرب جديدة مع كورونا بعد أن ظهر الوباء مجددا في 11 منطقة و3 مقاطعات، حيث اكتشف الباحثون آثارا للفيروس في سوق شينفادي للمواد الغذائية الذي يعد أكبر سوق للمواد الغذائية بالجملة في آسيا .
وأغلقت بكين ما لا يقل عن 10 أحياء وقامت السلطات بتنشيط حالة الطوارئ بعد اكتشاف مجموعة من الإصابات بكورونا، وأطلقت برنامج فحص شمل زوار المركز التجاري.
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وأغلقت بكين ما لا يقل عن 10 أحياء وقامت السلطات بتنشيط حالة الطوارئ بعد اكتشاف مجموعة من الإصابات بكورونا، وأطلقت برنامج فحص شمل زوار المركز التجاري.
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