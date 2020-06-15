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أخبار العالم

خوفا من موجد جديدة.. فرض حجر صحي على 10 أحياء جديدة ببكين في الصين

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
قررت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، فرض حجر صحي على 10 أحياء أخرى في بكين، وذلك عقب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"

وأعلن مسئولو الصحة في الصين، اليوم، عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الصين، في انخفاض عن اليوم السابق الذي سجل فيه 57 إصابة جديدة. 

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن 39 من الحالات المؤكدة الجديدة تم نقلها محليا، وفق ما نقلته رويترز. 

وأضافت اللجنة أن 36 إصابة من الـ 49 كانت في العاصمة بكين، وهو نفس العدد الذي تم الإبلاغ عنه في العاصمة لليوم السابق. 

وبلغ عدد الإصابات الكلية في الصين منذ بداية الفيروس 83 ألفا و181 إصابة، ولا يزال عدد الوفيات ثابت على رقم 4634. 
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