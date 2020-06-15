استمرار الزيادة في بكين.. الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا

أعلن مسئولو الصحة في الصين، اليوم، عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الصين، في انخفاض عن اليوم السابق الذي سجل فيه 57 إصابة جديدة.





وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن 39 من الحالات المؤكدة الجديدة تم نقلها محليا، وفق ما نقلته رويترز.





وأضافت اللجنة أن 36 إصابة من الـ 49 كانت في العاصمة بكين، وهو نفس العدد الذي تم الإبلاغ عنه في العاصمة لليوم السابق.





وبلغ عدد الإصابات الكلية في الصين منذ بداية الفيروس 83 ألفا و181 إصابة، ولا يزال عدد الوفيات ثابت على رقم 4634.





ولا تحسب الصين المرضى الذين لا يعانون من أعراض، والذين يصابون بالفيروس ولكن لا تظهر عليهم أعراض، على أنها حالات مؤكدة.



