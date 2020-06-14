الصين على حافة موجة ثانية من فيروس كورونا بعد تزايد معدلات الإصابة .. تفاصيل

سجلت الصين أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة منذ أبريل بعد إغلاق سوق للمواد الغذائية في بكين بسبب ارتفاع الإصابات المحلية.





وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أكدت لجنة الصحة الوطنية وجود 57 إصابة جديدة في البلاد يوم السبت ، من بينها 36 في العاصمة.





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وأثارت الحالات الجديدة مخاوف بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا ، التي أصابت أكثر من سبعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم وقتلت 432638.





وخففت الصين معظم إجراءات إغلاقها بعد أن أعلن الحزب الشيوعي الحاكم انتصاره على المرض في مارس.





ومع ذلك ، تم أمس إغلاق منطقة في بكين بعد أن تم تحديد إصابات جديدة حول سوق كبير لبيع المواد الغذائية بالجملة.