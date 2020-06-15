تركيب بوابات التعقيم باللجان.. بني سويف تواصل الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها في 21 يونيو الجاري، خاصة فيما يتعلق باستلام المستلزمات الوقائية التي توفرها وزارة التربية والتعليم، وكذا تركيب بوابات التعقيم ، والتجهيزات الأخرى الخاصة باللجان البالغ عددها 52 لجنة بجانب 8 احتياطي بواقع 14 طالبا في كل لجنة، وستستقبل اللجان نحو 20 ألف طالب على مدار 9 أيام امتحانات في الفترة من 21 يونية الجاري إلى 21 يوليو المقبل .









جاء ذلك خلال تواصله مع سهام يوسف وكيلة وزارة التربية والتعليم ، التي أطلعت محافظ بني سويف على نتائج اجتماعها اليوم مع وزير التربية والتعليم "عبر الفيديو كونفراس" في اجتماع الوزير مع وكلاء الوزراء على مستوى الجمهورية لمناقشة الترتيبات النهائية ، وكذا التواصل مع نائب الوزير لشئون الطلاب ، بشأن استلام كافة المستلزمات واتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات.









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وتم استلام كواشف الحرارة بواقع 3 كواشف لكل لجنة، وتم استلام 103 ألف كمامة ، و34 ألف واقي وجه (face sheld ) ، و34 ألف و500 جوانتي ، و180 ألف واقيات أحذية ، والتي سيتم توزيعها على الإدارات التعلمية بداية من غد ، وتم تركيب بوابات التعقيم بكل اللجان ، وتعقيم اللجان وغلقها ، ليتم تعقيم من قبل لجنة وزارية لكل اللجان ، ولايتم فتحها إلا أول أيام الامتحانات.









وأشارت وكيلة الوزارة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بمتابعة شخصية من محافظ بني سويف،حيث ستجري الامتحانات في 9 أيام فقط على مدار شهر ، وتم الاستعداد لها بشكل تام للحفاظ على أبنائنا الطلاب ،مطالبة أولياء بمساعدتهم في توفير أجواء الهدوء والأريحية النفسية طوال فترة الامتحانات ، للحصول على التفوق وأعلى الدرجات.









وأكدت وكيلة الوزارة أنه منذ أن تم إتاحة خيار تأجيل الامتحان للعام القادم لمن يرغب فى ذلك من الطلاب ، حسب قواعد وتعليمات الوزارة ، لم يتقدم سوى 5 طلاب فقط من أبناء بني سويف.









وطمأن محافظ بني سويف "خلال زيارته السبت الماضي"على توافر الإجراءات الوقائية باللجان مثل بوابات التعقيم ، وإجراءات تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من وإلى مقار اللجان،فضلًا عن مراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات آمنة للتباعد بين الطلبة داخل اللجان.









ويواصل المحافظ متابعته من خلال اللجنة العليا التي شكلها لإدارة الأزمات بالمحافظة لمتابعة استعدادات عقد الدور الأول من امتحانات الثانوية ،والتي تضم في عضويتها مدير الأمن والمستشار العسكري للمحافظة،ومدير مديرية التربية والتعليم ومديرى إداراتي التعليم العام والأمن بالتربية والتعليم ،حيث تتولى اللجنة وضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات والعمل علي وضع السيناريوهات المختلفة لحلها ، ووضع خطط تأمين للجان سير الامتحانات من الخارج، وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحانات من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة إلي مراكز التوزيع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وتقديم الدعم اللوجسيتي اللازم للجان سير الامتحان،بجانب الاطمئنان علي انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات .