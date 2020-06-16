تصريح الجامعة العربية حول ليبيا غير موفق.. ومصر لن تفرط في حق أبنائها.. رسائل مهمة من عبد العال خلال جلسة البرلمان

وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، الإثنين، عددا من الرسائل الهامة، والتي جاءت على هامش مناقشة المجلس لمشروع قانون مجلس الشيوخ.

ردا على عدد من الطلبات من النواب للتحرك نحو إنقاذ العمال في ترهونة بعد اعتقاله من قبل تلك المليشيات، لاسيما ومقطع الفيديو الذي يظهر أظهر ا

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن مصر لن تفرط في حق أبنائها قائلا "مصر لن تفرط في حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد..وأصبروا". جاء ذلك ردا على عدد من الطلبات من النواب للتحرك نحو إنقاذ العمال في ترهونة بعد اعتقاله من قبل تلك المليشيات، لاسيما ومقطع الفيديو الذي يظهر أظهر ا عتقال واحتجاز عدد من المصريين من العاملين في ليبيا من قبل ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق.

وتطرق إلى دعم الدولة للمرأة في عهد الرئيس السيسي، قائلًا: "المرأة المصرية، حصلت على حقوق لا مثيل لها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن رئيس الجمهورية الأكثر انحيازا لهن.





وأكد أن كل النائبات لهن رصيد كبير داخل المجلس، حيث يصل عددهن إلى 91 نائبة، وهى نسبة الأكبر على الإطلاق.





وأضاف أن الحكومة أيضا شهدت أكبر تمثيل للوزيرات متابعا: الرئيس السيسى دائما وأبدا يدعم المرأة.