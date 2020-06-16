تصريح الجامعة العربية حول ليبيا غير موفق.. ومصر لن تفرط في حق أبنائها.. رسائل مهمة من عبد العال خلال جلسة البرلمان

وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، الإثنين، عددا من الرسائل الهامة، والتي جاءت على هامش مناقشة المجلس لمشروع قانون مجلس الشيوخ.
أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن مصر لن تفرط في حق أبنائها قائلا "مصر لن تفرط في حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد..وأصبروا". جاء ذلك ردا على عدد من الطلبات من النواب للتحرك نحو إنقاذ العمال في ترهونة بعد اعتقاله من قبل تلك المليشيات، لاسيما ومقطع الفيديو الذي يظهر أظهر اعتقال واحتجاز عدد من المصريين من العاملين في ليبيا من قبل ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق.
كما صرح رئيس البرلمان أن أي اتفاق دولي طبقا للدستور الليبي لابد من موافقة مجلس النواب الشرعي عليه، وأن هناك اتفاقا تحدثت عنه جامعة الدول العربية، لم يمر على مجلس النواب، وأن رئيس الأخير وصفه بأنه غير شرعي.
واستطرد عبدالعال: بالتالي أنا أتعجب من تصريح الجامعة العربية، وهو تصريح غير موفق تماما.
على جانب آخر، انتقد عدد من النواب ما قاله النائب هيثم الحريري، بشأن برلمان 2012 وأنه كان كان أكثر تنوعا، حيث عقّب د. علي عبد العال، رئيس البرلمان قائلا: "ربنا لا يكرر تجربة برلمان 2012 لأنه جلب لمصر كل الكوارث والمصائب التي مازلنا نعاني منها حتى الآن".
وفيما يتعلق بقانون مجلس الشيوخ، فقد رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، زيادة المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الشيوخ، قائلا: العالم كله يتجه حاليا لتخفيض الأجور.
وتطرق إلى دعم الدولة للمرأة في عهد الرئيس السيسي، قائلًا: "المرأة المصرية، حصلت على حقوق لا مثيل لها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن رئيس الجمهورية الأكثر انحيازا لهن.
وأكد أن كل النائبات لهن رصيد كبير داخل المجلس، حيث يصل عددهن إلى 91 نائبة، وهى نسبة الأكبر على الإطلاق.
وأضاف أن الحكومة أيضا شهدت أكبر تمثيل للوزيرات متابعا: الرئيس السيسى دائما وأبدا يدعم المرأة.