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برلمان

عبدالعال: نحن المجلس الوحيد في التاريخ النيابي يضم عارفين بكل لغات العالم

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:54 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
قال رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، إن الترشح لمجلس النواب سابقًا كان يشترط شهادة التعليم الأساسي، وقبلها كان يكتفي بالقراءة والكتابة، لافتا إلى أن المجلس الحالي به الكثير من الأساتذة الجامعيين، والأطباء والمهندسين. 

واستطرد خلال الجلسة العامة للبرلمان: رغم مايتمتع به مجلس النواب من قامات، إلا أنه يظل غرفتين أفضل من غرفة واحدة، نظرًا لسماع رأي آخر، وهناك قامات كبرى. 

وتابع عبد العال: "نحن حاليا المجلس الوحيد في التاريخ النيابي الذي يضم عارفين بكافة لغات العالم بما فيها الصينية واليابانية والإيطالية، ولكن هذا لايمنع من وجود غرفة أخرى تبدي رأيها في التشريعات".

وتابع: مجلس الشيوخ جاء مكان مجلس الشورى الذي أنشئ منذ عام 1866، واستمر بهذا الاسم، وبعد دستور عام 1923 تم تشكيل أول مجلس نيابي بإسم مجلس الشيوخ، وقد تم منحه اختصاصات تشريعية، وكان له أن يعقد المجلسان مؤتمرا مشتركا لأي اشتباك أو اختلاف في الرؤى.
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