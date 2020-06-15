عبدالعال: نحن المجلس الوحيد في التاريخ النيابي يضم عارفين بكل لغات العالم

قال رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، إن الترشح لمجلس النواب سابقًا كان يشترط شهادة التعليم الأساسي، وقبلها كان يكتفي بالقراءة والكتابة، لافتا إلى أن المجلس الحالي به الكثير من الأساتذة الجامعيين، والأطباء والمهندسين.





واستطرد خلال الجلسة العامة للبرلمان: رغم مايتمتع به مجلس النواب من قامات، إلا أنه يظل غرفتين أفضل من غرفة واحدة، نظرًا لسماع رأي آخر، وهناك قامات كبرى.





وتابع عبد العال: "نحن حاليا المجلس الوحيد في التاريخ النيابي الذي يضم عارفين بكافة لغات العالم بما فيها الصينية واليابانية والإيطالية، ولكن هذا لايمنع من وجود غرفة أخرى تبدي رأيها في التشريعات".



