بنك الدم: محافظ الدقهلية تبرع بالبلازما بعد تعافيه من فيروس كورونا

قال إيهاب سراح الدين، مدير بنك الدم المركزى بوازة الصحة، إننا نحاول تجميع اكبر قدر من حالات بلازما المتعافين من فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، منوها أنهم بدأوا فى خمس مراكز اقليمية لنقل الدم القومية فى العجوزة والأقصر والمنيا والإسكندرية وطنطا.
وأضاف " سراج الدين " ، عبر مداخلة تليفونية ببرنامج " صباحك مصرى "، المذاع على فضائية ، " ام بى سى مصر 2 "، إنه تم تثبيت اجهزة معنية بالبلازما لاستقبال المتعافين من فيروس كورونا للتبرع ببلازما داخل المراكز الإقليمية .
وأشار مدير بنك الدم المركزى بوازة الصحة، إلى أنه تم التنسيق مع محافظ الفيوم لاستقبال تبرعات المتعافين من فيروس كورونا ببلازما الدم ، حتى تستطيع توفير اكبر عدد من البلازما للمرضى بداية التحرك اليوم فى الفيوم ، لافتا إلى أن أمس بدأنا بالمنصورة .
وتابع مدير بنك الدم المركزى بوازة الصحة، أن لدينا 28 مركزا اقليميا لتلقى تبرعات االدم على مستوى الجمهورية ، منوها الى اننا نقوم بجولات فى عدد من المحافظات لتقى التبرعات الدم بفيروس كورونا لبلازما الدم .
واكد أن محافظ الدقهلية تبرع بالبلازما الدم بعد تعافيه من فيروس كورونا ، مشيرا إلى ان أعداد المتبرعين الدم تتزايد بعد حملات التوعية بأهمية التبرع لإنقاذ المصابين فالتبرع بالدم بشكل منتظم يقى من الإصابة بمرض السرطان .