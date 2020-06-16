بنك الدم: محافظ الدقهلية تبرع بالبلازما بعد تعافيه من فيروس كورونا





وأضاف " سراج الدين " ، عبر مداخلة تليفونية ببرنامج " صباحك مصرى "، المذاع على فضائية ، " ام بى سى مصر 2 "، إنه تم تثبيت اجهزة معنية بالبلازما لاستقبال المتعافين من فيروس كورونا للتبرع ببلازما داخل المراكز الإقليمية .





وأشار مدير بنك الدم المركزى بوازة الصحة، إلى أنه تم التنسيق مع محافظ الفيوم لاستقبال تبرعات المتعافين من فيروس كورونا ببلازما الدم ، حتى تستطيع توفير اكبر عدد من البلازما للمرضى بداية التحرك اليوم فى الفيوم ، لافتا إلى أن أمس بدأنا بالمنصورة .





وتابع مدير بنك الدم المركزى بوازة الصحة، أن لدينا 28 مركزا اقليميا لتلقى تبرعات االدم على مستوى الجمهورية ، منوها الى اننا نقوم بجولات فى عدد من المحافظات لتقى التبرعات الدم بفيروس كورونا لبلازما الدم .





واكد أن محافظ الدقهلية تبرع بالبلازما الدم بعد تعافيه من فيروس كورونا ، مشيرا إلى ان أعداد المتبرعين الدم تتزايد بعد حملات التوعية بأهمية التبرع لإنقاذ المصابين فالتبرع بالدم بشكل منتظم يقى من الإصابة بمرض السرطان .