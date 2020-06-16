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فيديو جراف

فيديو جراف.. تفاصيل إصابة زوج داليا البحيري بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:01 ص
داليا البحيري
داليا البحيري
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أكدت الفنانة داليا البحيرى إصابة زوجها حسن سامى بـ فيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

 

الفنانة داليا البحيرى علقت وقالت: "أنا حبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب لأن أنا عارفة ومتأكدة إن احنا عملنا اللى علينا وزيادة حافظنا وقعدنا فى البيت وعقمنا وطهرنا".


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وأضافت: "حسن جوزى وحبيبى طلع إيجابى كورونا ربنا يشفيه ويعافيه يارب"، ولمزيد من التفاصيل حول  إصابة زوج داليا البحيري بـ فيروس كورونا، شاهد الفيديو جراف التالى.

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