فيديو جراف.. تفاصيل إصابة زوج داليا البحيري بـ فيروس كورونا

أكدت الفنانة داليا البحيرى إصابة زوجها حسن سامى بـ فيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
الفنانة داليا
البحيرى علقت وقالت: "أنا حبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب لأن أنا عارفة ومتأكدة
إن احنا عملنا اللى علينا وزيادة حافظنا وقعدنا فى البيت وعقمنا وطهرنا".
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وأضافت: "حسن
جوزى وحبيبى طلع إيجابى كورونا ربنا يشفيه ويعافيه يارب"، ولمزيد من التفاصيل حول إصابة
زوج داليا البحيري بـ فيروس كورونا، شاهد الفيديو جراف التالى.