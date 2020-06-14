داليا البحيري تعلن إصابة زوجها بـ فيروس كورونا

وكتبت داليا البحيري على فيسبوك "أوك...أنا حبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب؛ لأن أنا عارفة ومتأكدة إن احنا عملنا اللي علينا وزيادة... حافظنا وقعدنا في البيت، وعقمنا وطهرنا، وشجبنا اللي نزل انطلق واتفسَّح... وأنا والحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا- سبحانه وتعالى-... حسن جوزي وحبيبي طلع إيجابي كورونا ڤايروس...ربنا يشفيه ويعافيه يارب".









وتابعت داليا البحيري: "احنا كلنا عملنا مسحات... أنا والأولاد، واللي بيساعدونا في البيت؛ عشان نطمن؛ لأننا كنا مخالطين لحسن... وبإذن الله نعرف النتيجة بكرة بليل... وربنا يجيب العواقب سليمة يارب".







