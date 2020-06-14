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فن

داليا البحيري تعلن إصابة زوجها بـ فيروس كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:39 م
داليا البحيري وزوجها
داليا البحيري وزوجها
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نبيل العدوى
أكدت الفنانة داليا البحيري إصابة زوجها بـ فيروس كورونا المستجد.


وكتبت داليا البحيري على فيسبوك "أوك...أنا حبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب؛ لأن أنا عارفة ومتأكدة إن احنا عملنا اللي علينا وزيادة... حافظنا وقعدنا في البيت، وعقمنا وطهرنا، وشجبنا اللي نزل انطلق واتفسَّح... وأنا والحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا- سبحانه وتعالى-... حسن جوزي وحبيبي طلع إيجابي كورونا ڤايروس...ربنا يشفيه ويعافيه يارب".


وتابعت داليا البحيري: "احنا كلنا عملنا مسحات... أنا والأولاد، واللي بيساعدونا في البيت؛ عشان نطمن؛ لأننا كنا مخالطين لحسن... وبإذن الله نعرف النتيجة بكرة بليل... وربنا يجيب العواقب سليمة يارب".


وأكملت داليا البحيري: "أنا بقول الكلام ده ليه؟؛ عشان أي حد لازم يعمل كده، لازم يقول، وبكل وضوح؛ عشان الناس اللي كانت مخالطة ليهم يعرفوا، ويطمنوا على نفسهم... لأن دي أمانة... والمرض مش حاجة الواحد يخجل منها... بشكر كل اللي اتكلم يطمن على حسن وعلينا، وآسفة إن احنا مش ملاحقين نرد؛ عشان متكركبين، وبنشوف حنعمل إيه... دعواتكم لحسن بالشفاء العاجل، ودعواتكم لينا إننا نكون بخير، ألف شكر، وربنا يسلمكم جميعا، ويحفظكم من كل شر".
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