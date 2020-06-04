داليا البحيري تشارك بجلسة تصوير لمجلة Elle في نسختها العربية.. صور

نشرت الفنانة داليا البحيري صورا لها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ،من جلسة تصوير لصالح مجلة Elle في نسختها العربية.
وظهرت داليا البحيري في جلسة التصوير بمكياج جريء وصارخ اعتمد على الألوان الداكنة ومعطف ذهبي لامع.
اقرأ ايضا
View this post on Instagram
A very special shoot to me ❤️ one done with great fresh talents and amazing vibes thank you all🥰❤️and a special thank you goes out to the one and only Art Direction & Styling: Nour Hassan @radicalcontemporary Photography & Editing: Omar Harbi @ohmyharbi MUA: Noha Ezz El Din @maquillagebynoha Hair: Islam Zaki @headlines_lines_salon Elle Arabia @elle_arabia Fida Ramadan Digital Editor @fidaramadan
وشاركت داليا البحيري في سباق المارثون الرمضاني بمسلسل " فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام ، في ثاني عمل يجمعهما بعد فيلم السفارة في العمارة.
وحسب المسلسل فيمتلك نور عبدالحميد الشهير ب(فلانتينو) وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.