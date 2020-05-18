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فن

بعد السفارة في العمارة.. هذا ما قالته داليا البحيري عن الزعيم

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:44 ص
داليا البحيري
داليا البحيري
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عمر صبحي
تعاونت الفنانة داليا البحيري مع " الزعيم"  عادل امام  في أكثر من عمل  المرة الأولي كانت في فيلم "السفارة والعمارة" ، وتعاونت معه للمرة الثانية لهذا العام في مسلسل "فلانتينو" الذي يعرض الان ضمن السباق "الرمضاني".

وقالت داليا البحيري من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "mbc tranding" : الوقوف قدام  عادل امام كممثل  دا شرف كبير ، لكن انا وقفت قدامه مرتين دي كانت حاجة كبيرة ليا،  وانا بعتبر نفسي من الناس المحظوظه .

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وأضافت داليا البحيري:  والشخصيتين اللي قدمتهم  مع الزغيم كانو مختلفين تماما، وانا سعيدة جدا انه رشحني معاه للمرة الثانية. 

وتدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل امام داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.
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