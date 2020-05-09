الحقلة 16 من مسلسل فالنتينو.. عادل إمام يتزوج داليا البحيري.. تفاصيل

" للزعيم عادل إمام تطورات أبرزها تزوجه من داليا البحيري التى حرصت علي ارتداء فستان الفرح وقضيا معا أسبوعين لينقلها بعد ذلك في فيلا جديدة اختارت أثاثها بنفسها.

الدكتور أحمد فريد زوج رانيا محمود ياسين يسافر إلي باريس لتلقي العلاج والاستجمام بعدما أنهكته المشاكل بين زوجته ووالدته التي تقيم معه في المنزل بصحبة شقيقه الأصغر.



