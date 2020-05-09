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فن

الحقلة 16 من مسلسل فالنتينو.. عادل إمام يتزوج داليا البحيري.. تفاصيل

السبت 09/مايو/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل "فالنتينو" للزعيم عادل إمام تطورات أبرزها تزوجه من داليا البحيري التى حرصت علي ارتداء فستان الفرح وقضيا معا أسبوعين لينقلها بعد ذلك في فيلا جديدة اختارت أثاثها بنفسها.

الدكتور أحمد فريد زوج رانيا محمود ياسين يسافر إلي باريس لتلقي العلاج والاستجمام بعدما أنهكته المشاكل بين زوجته ووالدته التي تقيم معه في المنزل بصحبة شقيقه الأصغر.

 وقامت دلال عبد العزيز بالاتفاق مع رانيا محمود ياسين على تطفيش حماتها من منزلها.
 
مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين
 
"فالنتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال 
.عبد العزيز ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت

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