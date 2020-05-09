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فن

أغنية مصر حبيبتي..عمرو عواد واحمد حسين.. دويتو فى حب الوطن

السبت 09/مايو/2020 - 09:38 م
عمرو عواد واحمد حسين
عمرو عواد واحمد حسين دويتو فى حب مصر
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قسم الفن
يشترك المطربان الشابان عمرو عواد والمطرب احمد حسين فى اغنيه جديده تحمل اسم  (مصر حبيبتى) نظرا للظروف التى تمر بها البلاد من ازمه فيروس كورونا المستجد



ويعانى من ازمة فيروس كورونا معظم بلاد العالم ويتصدى لها الجيش الابيض المصرى فى الخط الاول وكذا كل مؤسسات الدوله  وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى. 


والاغنيه تحمل اسم  (مصر حبيبتى)، وهى من كلمات الشاعر وليد رياض ومن الحان الملحن المعروف عصام اسماعيل وتوزيع اسلام شيتوس  والاغنيه عباره عن نوع موسيقى طربى ويتخلله موسيقى الراب. 

وفى تصريح خاص لصدى البلد اعرب الفنانان الشابان عمرو عواد واحمد حسين عن ان هذا العمل اقل ما يمكن تقديمه الى الشعب المصرى فى محنته. 
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