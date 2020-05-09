أغنية مصر حبيبتي..عمرو عواد واحمد حسين.. دويتو فى حب الوطن

يشترك المطربان الشابان عمرو عواد والمطرب احمد حسين فى اغنيه جديده تحمل اسم (مصر حبيبتى) نظرا للظروف التى تمر بها البلاد من ازمه فيروس كورونا المستجد













ويعانى من ازمة فيروس كورونا معظم بلاد العالم ويتصدى لها الجيش الابيض المصرى فى الخط الاول وكذا كل مؤسسات الدوله وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.









والاغنيه تحمل اسم (مصر حبيبتى)، وهى من كلمات الشاعر وليد رياض ومن الحان الملحن المعروف عصام اسماعيل وتوزيع اسلام شيتوس والاغنيه عباره عن نوع موسيقى طربى ويتخلله موسيقى الراب.



