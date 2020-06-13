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فيديوجراف.. تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك بعد التجديد

السبت 13/يونيو/2020 - 07:01 م
عقد كارتيرون مع الزمالك
عقد كارتيرون مع الزمالك
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محمد سمير
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تجديد التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل.

وعقد مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض جلسة مع المدير الفنى اليوم في منزل الأول تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقد المدير الفني وتم توقيع العقود لمدة موسم جديد.

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وشهدت الجلسة حضور كل من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى و فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق و يحيى على وكيل المدرب، وأمير مرتضى المشرف على الكرة .

ولمزيد من التفاصيل حول عقد باتريس كارتريون الجديد ، شاهد الفيديوجراف التالى.

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