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فيديوجراف.. النساء يحكِّمن الدوري السعودي

السبت 13/يونيو/2020 - 02:07 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي
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محمد سمير
أصبح عشاق الدوري السعودي لكرة القدم على موعد مع تجربة جديدة ورائعة عند عودة المنافسات للنشاط المتوقف بسبب فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

حيث بدأت 155 سيدة سعودية مشوارهن في مجال تحكيم المباريات وذلك تحت إشراف لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومن خلال محاضرات ألقاها يوسف ميرزا وعبد المحسن الزويد مسؤول تدريب الحكام.

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وبدأت لجنة الحكام ببرنامج محاضرات للسيدات الراغبات في الانضمام إلى طواقم تحكيم مباريات كرة القدم على الملاعب العشبية من خلال محاضرات عن بعد.

ولمزيد من التفاصيل حول انضمام 155 حكمة للدورى السعودي ، شاهد الفيديوجراف التالى.
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