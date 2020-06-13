فيديوجراف.. النساء يحكِّمن الدوري السعودي

أصبح عشاق الدوري السعودي لكرة القدم على موعد مع تجربة جديدة ورائعة عند عودة المنافسات للنشاط المتوقف بسبب فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".





القدم ، ومن خلال محاضرات ألقاها يوسف ميرزا وعبد المحسن الزويد مسؤول تدريب الحكام. حيث بدأت 155 سيدة سعودية مشوارهن في مجال تحكيم المباريات وذلك تحت إشراف لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة





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وبدأت لجنة الحكام ببرنامج محاضرات للسيدات الراغبات في الانضمام إلى طواقم تحكيم مباريات كرة القدم على الملاعب العشبية من خلال محاضرات عن بعد.



