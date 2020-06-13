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رياضة

بلا جماهير وإجراءات وقائية.. الشمراني يوضح تفاصيل عودة الدوري السعودي.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 01:48 ص
أحمد الشمراني
أحمد الشمراني
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حسن العمدة
قال الإعلامي الرياضى السعودي، أحمد الشمراني، إن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر استئناف منافسات الموسم الحالي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ابتداء من يوم 4 أغسطس المقبل.

 وأضاف أحمد الشمراني، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الجميع سعيد بقرار الاتحاد السعودي، بعودة النشاط الرياضي من جديد، بعد توقفه فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أحمد الشمراني، أن عودة النشاط الرياضى، سيكون مشروطا باستمرار تعليق الحضور الجماهيري بالمنافسات المحلية، والالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمسابقات.

وأعلنت وزارة الرياضة برفع تعليق النشاط الرياضي بدءا من 21 يونيو الجاري، وان تعود المنافسات الرياضية رسميا يوم 4 اغسطس 2020.

وكان دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين توقف منذ 14 مارس الماضي عقب تفشي فيروس كورونا. 

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