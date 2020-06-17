وائل جمعة: خطة هروبكم من فشلكم بإلغاء الدوري مكشوفة

هاجم وائل جمعة صخرة دفاع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أندية الدوري المصري، التي ترغب في إلغاء المسابقة، وعدم عودتها وسط تفشي فيروس كورونا.





وكان وزير الرياضة أشرف صبحي، أعلن خطة متكاملة لعودة النشاط الرياضي، تبدأ باستئناف التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وعودة المنافسات يوم 25 يوليو المقبل.







وقال وائل جمعة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "محاولة هروبكم من فشلكم بإلغاء الدوري مكشوفة وإلا ماكنتم تطلبو الكاس والدوري الجديد في أغسطس".





وتابع: "اللاعيبة بتلعب خماسي وأفراح عادي يعني ومن أمتى كان عندنا دوري منتظم".





وأضاف: "شوية ضمير".