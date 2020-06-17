AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وائل جمعة: خطة هروبكم من فشلكم بإلغاء الدوري مكشوفة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:07 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء أشرف
هاجم وائل جمعة صخرة دفاع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أندية الدوري المصري، التي ترغب في إلغاء المسابقة، وعدم عودتها وسط تفشي فيروس كورونا.

وكان وزير الرياضة أشرف صبحي، أعلن خطة متكاملة لعودة النشاط الرياضي، تبدأ باستئناف التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وعودة المنافسات يوم 25 يوليو المقبل.

وقال وائل جمعة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "محاولة هروبكم من فشلكم بإلغاء الدوري مكشوفة وإلا ماكنتم تطلبو الكاس والدوري الجديد في أغسطس".

وتابع: "اللاعيبة بتلعب خماسي وأفراح عادي يعني ومن أمتى كان عندنا دوري منتظم".

وأضاف: "شوية ضمير".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. تعليق وائل جمعة على انتقال احمد فتحي لـ بيراميدز

داخل سيارته.. وائل جمعة يظهر بشعره الأبيض

بعد مهاجمته والتشكيك في مستواه.. أرقام وائل جمعة مع الأهلي والمنتخب

أخبار النادي الأهلي.. جدل حول رحيل كهربا.. وأزمة في التعاقد مع سعد سمير.. هجوم ناري على وائل جمعة

أول رد فعل من وائل جمعة عقب هجوم خالد الغندور

صاحب البطولات.. أحمد عادل عبد المنعم يدعم وائل جمعة ضد خالد الغندور

ترشيحاتنا

امنعوا الضحك.. زينة تشارك جمهورها بصورة سقوطها من أعلى السلم

يحارب مشاكل الهضم.. 6 حيل خارقة لتطهير القولون من السموم

اختراق 2.5 مليون مستخدم وتسريب صورهم وتسجيلاتهم في تطبيقات للمواعدة

«الصحة» تكشف حقيقة تبرع 200 ألف من متعافي كورونا ببلازما الدم

اتحاد الكرة يحاول فرط عقد الأندية الرافضة لاستئناف المسابقة.. رئيس النادي الإسماعيلي: أرواح اللاعبين أهم من الدوري

أخبار الحوادث.. الداخلية تداهم مزارع البانجو.. والقضاء الإداري يرفض إيقاف أعمال السبكي السينمائية

AdvertisementS

خوفاً من كورونا.. مرتضى منصور يوضح سبب استقالة سامي الشيشيني

الكاف يكشف عن موعد عودة دوري أبطال أفريقيا ومكان ملعب نهائي الكونفيدرالية

تفاصيل جلسة الخطيب ورؤساء وفود أندية الدوري بالأهلي

مصر للمقاصة: الخطيب لم يجبر رؤساء الأندية على التصوير مع درع نادي القرن

بسبب موقفه من عودة الدوري.. مرتضى منصور يهاجم إنبي

أخبار الرياضة السعودية | مدرب النصر السابق على أعتاب العودة للدوري.. وقائد الهلال يطالب بخوض 4 مباريات ودية

اتحاد الكرة يحاول فرط عقد الأندية الرافضة لاستئناف المسابقة.. رئيس النادي الإسماعيلي: أرواح اللاعبين أهم من الدوري

المقاصة: اتحاد الكرة وافق على عودة رابطة الأندية المحترفة.. فيديو

أخبار الرياضة| نتائج اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية.. بايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني.. وإصابة جديدة بكورونا في البريميرليج

لم أتفاجأ.. أبو ريدة: قرار شوبير بخوض الانتخابات حرية شخصية

وفاة والد علاء إبراهيم نجم منتخب مصر والأهلي السابق

رئيس نادي إنبي يكشف مفاجأة عن ترحيل موعد عودة الدوري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نفق تعقيم خاص لجميع زوار مقر بوتين .. فيديو

من غير مسحة.. 7 تحاليل تكشف عن الإصابة بـ فيروس كورونا

السبب مجهول.. الباب الزجاجي لأحد البنوك يتسبب في مقتل امرأة بالهند.. فيديو