AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة بنى سويف: فوز فريق بحثي من كلية العلوم بتمويل 200 ألف جنيه

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:56 م
جامعة بنى سويف
جامعة بنى سويف
Advertisements
محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن فوز فريق علمي مشترك بكلية العلوم وبالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية بتمويل مشروع بحثي في مجال " الخرسانات الواقية من الاشعاع من خامات جيولوجية" بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار  STDF بقيمة  200 ألف جنيه.

إقرا أيضا : 
وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع بعنوان إنتاج خرسانة صديقة للبيئة وواقية من الإشعاع باستخدام خامة السربنتين الكريسوتيلى الخطر بوادي عطالله، بالصحراء الشرقية، مؤكدا أن المشروع يتماشى مع خطة الدولة نحو استغلال الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء حيث يضمن إنتاج خرسانة من خامات جيولوجية محلية تكون قادرة على الوقاية من أخطر أنواع الإشاعات فتكًا بالإنسان والتي تنتج من المفاعلات النووية.

جدير بالذكر أن الفريق البحثي يتكون من الدكتور محمد جاد الكريم رئيس قسم الجيولوجيا، والدكتور أحمد محمد زايد أستاذ مساعد المعادن التطبيقية، والباحثين مصطفى عبد العظيم مسعود، حسين أحمد سيد المعيدان بالقسم، ويذكر أن المشروع هو تطوير لرسالة الماجستير الخاصة بأحد المعيدين بالقسم بواسطة معمل المعادن التطبيقية وبحوث المياه التابع لقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوز مشروعين بحثيين في "طبق فكرتك" لمواجهة كورونا بجامعة بني سويف

رئيس جامعة الأزهر يوجه بنقل معيد مصابا بكورونا إلى مستشفى العزل

رئيس جامعة بنى سويف: فوز فريق بحثي من كلية العلوم بتمويل 200 ألف جنيه

ترشيحاتنا

بعد تكرار حالات انتحار مصابي كورونا.. هل المنتحر كافر؟ ..الإفتاء تحسم الجدل

بقوة 4 ريختر.. هزة أرضية تضرب الغردقة دون خسائر

خفف عضلاتك.. نبيل الحلفاوي لـ محمد رمضان بعد إعلانه تجسيد أحمد زكي

القومي لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى تعذيب العمال المصريين بليبيا

قائمة بالأدوية التي استقر العالم على الاستعانة بها حتى الآن في علاج كورونا

بعد 16 يوما من العزل بالمستشفى.. نتيجة مسحة كورونا الثانية لـ نهال نبيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد زواجهما الخامس .. 10 صور رومانسية لـ أيتن عامر وزوجها عز العرب

بفستان جلد ومكياج ناعم .. نور اللبنانية في جلسة تصوير جديدة

لو في نفس جسمه.. استوح ملابسك من بيومي فؤاد في عيد ميلاده