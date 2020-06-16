رسوم النظافة حائرة.. الكهرباء تستمر في التحصيل لحين وضع آلية جديدة.. والتنمية المحلية: ننسق مع المالية لتحديد آلياتها

المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية:

ماضون في إجراءاتنا لإيجاد آلية لتحصيل رسوم النظافة

ننسق مع "المالية" لتحديد آليات تحصيل رسوم النظافة بدلا من "الكهرباء"

خبير إدارة محلية:

تحصيل رسوم النظافة من المحليات قانوني وسيزيد موارد المحافظات





على الرغم من استمرار وزارة الكهرباء في تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء نتيجة لعدم انتهاء وزارة التنمية المحلية من وضع الية جديدة لتحصيل المحليات الرسوم بدلا منها ..





أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة ماضية في اجراءاتها لايجاد الية لتحصيل رسوم النظافة بدلا من وزارة الكهرباء، مشيرا الى انه الوزارة مازالت تنسق مع شركة ( اي فايناناس) التابعة لوزارة المالية والرقابة الإدارية لتحديد آليات وأسلوب تحصيل رسوم النظافة





وأوضح قاسم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لا يوجد اى تغيير على الاطلاق في اليات عمل الوزارة بالنسبة لقرار تحصيل المحليات رسوم النظافة بدلا من وزارة الكهرباء.





واكد ان آليات تحصيل رسم النظافة من قبل المحليات لن تأخذ فترة طويلة وخلال اقل من عام سيتم التوصل اليها مع الشركة المعلن عنها.









وتابع :سيتم وضع آليات لتحصيل رسوم النظافة متضمنة كافة القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، مؤكدا أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد الرسوم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

بينما أكد الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن قرار تحصيل رسوم القمامة من قبل المحليات أمر طبيعى وقانونى، للحفاظ على الاستقلال المالى والاداري للمحليات في تحصيل مستحقاتها.





وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قرار تحصيل المحليات لرسوم النظافة سيؤدى إلى رفع موارد المحليات مما سيعود بالنفع على موارد المحافظات وعلى منظومة النظافة لتطويرها من ناحية المعدات واجور العاملين وانشاء مصانع للتدوير وتدريب العاملين بالمنظومة.





وتابع، أن ملف النظافة يحتاج الى أكثر من 8 مليارات جنيه للنهوض به ،والحكومة تحتاج الى مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى ،لضبط المنظومة وإصلاحها.





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وكان قد أكد الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه نتيجة للظروف التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، لم تستطع وزارة التنمية المحلية توفير الآلية اللازمة لتحصيل رسوم النظافة بمعرفتها، لذلك سيتم تمديد تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء للعام المالى الحالى 2021-2020.





وكان قد اكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعى فى قيمة رسوم النظافة حيث تتراوح من 4 لـ 30 جنيها، متابعا: "فالمناطق البسيطة والقرى لن تعامل معاملة المناطق الراقية فى قيمة الرسوم"، لافتا إلى أن تحصيل رسوم النظافة هام جدا من أجل خدمة أفضل للمواطن.





وكان قد أعلن فى اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، فى يناير من العام الجارى أن آخر شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة، مشيرًا وقتها إلى أن رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019 كان 566 مليار جنيه، وتم توريد 562 مليار جنيه للمحافظات، مستطردًا تم توريد 97% من هذه الأموال لشركات النظافة، و3% تذهب مصروفات إدارية.



