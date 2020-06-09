وزير الكهرباء: استمرار تحصيل رسوم النظافة على الفواتير

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه نتيجة للظروف التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، لم تستطع وزارة التنمية المحلية توفير الآلية اللازمة لتحصيل رسوم النظافة بمعرفتها، لذلك سيتم تمديد تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء للعام المالى الحالى 2021-2020.





وقال شاكر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بديوان عام الوزارة للإعلان عن أسعار الشرائح الجديدة، إنه كان قد أعلن فى اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى يناير من العام الجارى أن آخر شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة، مشيرا وقتها إلى أن رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019 كان 566 مليار جنيه، وتم توريد 562 مليار جنيه للمحافظات، مستطردا تم توريد 97٪ من هذه الأموال لشركات النظافة، و3٪ تذهب مصروفات إدارية.









وكان قد تم الإعلان اليوم فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الكهرباء عن أسعار الشرائح الجديدة، التى سيتم تطبيقها اعتبارا من فاتورة شهر أغسطس.





وجاءت أسعار الشرائح كالتالى:





الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ستحاسب 38 قرشا لكل كيلو وات، بدلا من 30 قرشًا.





الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ستحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشا لكل كيلو وات بدلا من 40 قرشًا.





الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلو وات ساعة بدلا من 50 قرشًا حاليا.





الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ستحاسب بسعر 96 بدلا من بسعر 82 قرشًا.





الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر118 قرشا للكيلو وات بدلا من سعر 100 قرش.





الشريحة السادسة من 651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشًا.





الشريحة السابعة التى تزيد عن 1000 كيلو وات لا تحصل على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا لم ترتفع.



