بعد توغل قوات تركية.. المدفعية الإيرانية تقصف مواقع داخل العراق

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن المدفعية الإيرانية شنت قصفًا على قرى حدودية تابعة لبلدة حاجي عمران بمحافظة أربيل شمالي العراق





وكانت قوات تركية قد توغلت خلال الساعات الأولى من اليوم وبعمق 10 كيلومترات في أراضي إقليم كردستان العراق، وبالتحديد في منطقة باطوفة بمحافظة دهوك شمالي البلاد.









وسبق التوغل البري التركي قصف جوي ومدفعي مكثف طال 8 قرى حدودية في منطقة حفتنين قرب الشريط الجبلي الفاصل بين العراق وتركيا، الأمر الذي تسبب في نزوح عشر عائلات من القرى وإلحاق خسائر مادية بحقول المزارعين في تلك القرى.





وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في ساعة متأخرة من الليلة الماضي، أن عملية التوغل التي جاءت بعد سلسلة غارات في عمق أراضي إقليم كردستان العراق، تتم في إطار ما سمي بعمليات "المخلب النمر"، وتستهدف مواقع منسوبة لحزب العمال الكردستاني المعارض، بحسب ما أفاد مراسلنا.





وكانت تركيا أعلنت أنها ستنشر قوات خاصة في شمال العراق في إطار عملية برية ضد حزب العمال الكردستاني بإسناد من سلاحي الجو والمدفعية.





وقالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر إن "عملية ’المخلب النمر‘ بدأت. أبطالنا من القوات الخاصة موجودون في منطقة حفتنين" بدون تحديد أعداد القوات التي تم نشرها.





وأضافت أن "عناصرنا من وحدات الكوماندوز الذين تساندهم مروحيات قتالية وطائرات مسيرة، تم نقلهم بواسطة قواتنا الجوية".