انتهاك جديد.. تركيا تقصف قرى في إقليم كردستان العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية انطلاق عملية "المخلب - النمر" العسكرية في منطقة هفتانين شمال العراق، بحسب وكالة الأناضول الحكومية.





من جهتها، نقلت قناة العربية، عن مصادرها، وجود قصف مدفعي كثيف يستهدف قرى في إقليم كردستان، وذلك بعد دخول قوات تركية محافظة دهوك في إقليم كردستان.





وتواصل تركيا استهداف مواقع "حزب العمال الكردستاني " ممن تزعم انهم إرهابيون، ويطاردهم النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان داخل الحدود التركية وخارجها.





وذكرت الدفاع التركية ان قوات من "الكوماندوز" موجودون في منطقة هفتانين حاليا، موضة أنهم وصلوا إلى المنطقة بدعم من القوات الجوية.





وفي وقت سابق، شنت تركيا ضربات جوية ضد ما زعمت أنها من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وهزت الغارات الجوية جبل سنجار، وهي منطقة موطن الأقلية الايزيدية وحيث نفذ داعش إبادة جماعية ضد اليزيديين في 2014.





ولم تتمكن المنطقة من التعافي بسبب التهديد المستمر بالضربات الجوية التركية ووجود الجماعات المسلحة والميليشيات ونقاط التفتيش.





وقاتل حزب العمال الكردستاني وفروعه، تنظيم داعش الارهابي بالقرب من سنجار في عام 2014 ، وعلى الرغم من أن تركيا تصف حزب العمال الكردستاني بأنه "منظمة إرهابية" ، إلا أن فروع حزب العمال الكردستاني في سنجار لم تقم بأي هجمات على تركيا.



