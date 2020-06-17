AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية تسأل التعليم العالي عن آلية التعامل مع امتحانات المراحل النهائية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:08 ص
النائبة دينا عبد
النائبة دينا عبد العزيز
Advertisements
فريدة محمد
تساءلت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، عن كيفية تعامل وزارة التعليم العالي مع المراحل النهائية في الكليات والمعاهد، فيما يخص امتحانات نهاية العام.

وقالت في بيان لها: الترم التانى كان معظمه عن بعد وتقدم عدد من الطلاب بشكاوى بعدم انتظام الأمور أو بمشاكل فى شبكة الانترنت.

وتابعت: هناك عدد من الطلاب مغتربين ( من اماكن بعيده عن مقر الجامعة) ويسكنون بالمدن الجامعية فما مصير هؤلاء الطلاب وكيف سيتم تهيئة مناخ ملائم لهم للمراجعة وأداء الامتحان مع تحويل المدن الجامعية لأماكن عزل مصابى كورونا؟.

وأكملت: فهل سيتم تباعد الفترة الزمنية لإجراء الامتحانات ليستطيع المغتربين الذهاب والعودة مع كل امتحان مع توفير وسائل مناسبة وآمنة لنقل الطلاب، أم سيتم إجراؤها عن بعد ( امتحان إلكترونى بمثل الكيفية التى تلقوا بها المحتوى التعليمى ).

ونوهت: في حال تقرر إجراء اختبارات إلكترونية كيف سيتم تلاشى سلبياتها، وهل سيتم الاستعاضة بأبحاث فى بعض المواد على الأقل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أبرز مطالب طلاب الفرق النهائية بعد قرارات الأعلى للجامعات.. وجامعة القاهرة: مستمرون في التعليم عن بعد حتى ٣٠ إبريل.. ونتابع المنظومة بشكل يومي

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندرية

«إرجاء امتحانات سنوات التخرج» رسالة لوزير التعليم العالي من الطلاب.. ووعود من رؤساء الجامعات لهم

طلاب هندسة القاهرة يعترضون على طريقة امتحان الباقين للإعادة والفرصة الأخيرة

طلاب هندسة القاهرة الباقون للإعادة يعترضون على طريقة الامتحانات.. وعميد الكلية يرد

طلاب الفرق النهائية يطالبون بإلغاء الامتحانات.. الوضع يزداد خطورة.. أستاذ يرد: الإلغاء غير قانوني.. والاستبدال يضر بسمعة التعليم في مصر

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة الشيخ الشعراوي.. تفاصيل أيامه الأخيرة وكيف شاهد الرسول عند موته

أخبار الرياضة | مرتضى منصور يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني.. الكاف يعلن موعد عودة دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة نابولي ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

رئيس هندوراس يعلن إصابته بفيروس كورونا

هل تصح الصلاة مع بداية الأذان أم يشترط الانتهاء .. أمين الفتوى يجيب

رئيس وزراء اثيوبيا يصطدم باضطرابات تهدد الاستقرار بعد تمديد ولايته.. تقرير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق الرئيس صدام حسين.. شاهد

استغلها للحصول على قيلولة.. راكب قطار يثير السخرية بسبب الكمامة الواقية.. شاهد

خليط هائل للمناعة والكبد.. طريقة عمل عصير الليمون بالثوم