برلمانية تسأل التعليم العالي عن آلية التعامل مع امتحانات المراحل النهائية

تساءلت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، عن كيفية تعامل وزارة التعليم العالي مع المراحل النهائية في الكليات والمعاهد، فيما يخص امتحانات نهاية العام.





وقالت في بيان لها: الترم التانى كان معظمه عن بعد وتقدم عدد من الطلاب بشكاوى بعدم انتظام الأمور أو بمشاكل فى شبكة الانترنت.





وتابعت: هناك عدد من الطلاب مغتربين ( من اماكن بعيده عن مقر الجامعة) ويسكنون بالمدن الجامعية فما مصير هؤلاء الطلاب وكيف سيتم تهيئة مناخ ملائم لهم للمراجعة وأداء الامتحان مع تحويل المدن الجامعية لأماكن عزل مصابى كورونا؟.





وأكملت: فهل سيتم تباعد الفترة الزمنية لإجراء الامتحانات ليستطيع المغتربين الذهاب والعودة مع كل امتحان مع توفير وسائل مناسبة وآمنة لنقل الطلاب، أم سيتم إجراؤها عن بعد ( امتحان إلكترونى بمثل الكيفية التى تلقوا بها المحتوى التعليمى ).





ونوهت: في حال تقرر إجراء اختبارات إلكترونية كيف سيتم تلاشى سلبياتها، وهل سيتم الاستعاضة بأبحاث فى بعض المواد على الأقل.