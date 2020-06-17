أقام سرادقا .. الأمن ضبط شخصا قبل إقامة حفل عرس بالمنصورة

واتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بتجميع عدد من المواطنين إستعدادًا لإقامة حفل زفاف، البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المنيا بتواجد عدد من المواطنين بمنطقة عزبة السبع بدائرة القسم إستعدادًا لإقامة حفل عرس.



