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حوادث

أقام سرادقا .. الأمن ضبط شخصا قبل إقامة حفل عرس بالمنصورة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بمركز المنصورة بالدقهلية) لقيامه بإقامة سرادق لتجهيز حفل عرس نجله.. حيث تم رفع جميع الأعمال المقامة للحفل.

واتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بتجميع عدد من المواطنين إستعدادًا لإقامة حفل زفاف، البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المنيا بتواجد عدد من المواطنين بمنطقة عزبة السبع بدائرة القسم إستعدادًا لإقامة حفل عرس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتمكنت من ضبط شخصين (عامل – حاصل على دبلوم) لمخالفتهما قرار الحظر، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد. 

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