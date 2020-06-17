متابعة دورية لإنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء وتذليل كافة الصعوبات بالمنوفية

عقد اللواء علاء رشاد، سكرتير عام محافظة المنوفية إجتماعًا لمناقشة ما تم تنفيذه من خطوات لإنهاء بعض الملفات وكذلك مناقشة المعوقات التى تواجه اللجان والوحدات المحلية للعمل على حلها لإنجاز هذا الملف فى الموعد المحدد بحضور المستشار القانونى للمحافظة ونقيب المهندسين والمستشار الهندسي للمحافظة ومدير عام التخطيط العمرانى بالديوان العام ورؤساء وأعضاء لجان التصالح ومديرى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .









حيث شدد السكرتير العام علي رؤساء الادارات الهندسية بضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع رؤساء اللجان وأعضائها لإنجاز المهام المطلوبة بشكل أسرع من خلال خطة زمنية محددة لإنهاء باقي الملفات المتبقية وإنجاز باقي المهام والأعمال، موجهًا المستشار القانونى للمحافظة بالمتابعة الدورية لهذا الملف ومن خلال وضع آليات مناسبة تذلل كافة الصعوبات التي تواجه اللجان.





كما وجّه السكرتير العام رؤساء اللجان بسرعة الإنتهاء من ملفات التصالح التي تقع داخل الأحوزة العمرانية أولًا استعدادًا للعمل بباقي الملفات التي تقع خارج الأحوزة .





ووجه بضرورة تسجيل كافة الطلبات التي تم الإنتهاء منها بقاعدة البيانات ، فيما تم إستعراض نسب إنجاز الأعمال لبعض اللجان وما تم نهوه من ملفات .





هذا وقد أشاد الدكتور مهندس شبل ضحى نقيب المهندسين بأهمية ودور عمل اللجان، مؤكدًا علي التعاون الوثيق والتنسيق الكامل مع رؤساء اللجان لإزالة أية معوقات أو صعوبات لإنجاز المهام بشكل أفضل.



