AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

صادرات اليابان تنخفض بأسرع وتيرة منذ 2009 مع نزول الطلب الأمريكي

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:42 ص
صادرات اليابان
صادرات اليابان
Advertisements
رويترز
انخفضت صادرات اليابان في مايو بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، إذ هوت شحنات السيارات المتجهة للولايات المتحدة، مما يعزز التوقعات بانكماش أعمق لثالث أكبر اقتصادات العالم في ربع السنة الحالي.

فقد يؤثر ضعف الإقبال العالمي على السيارات وتباطؤ إنفاق الشركات على اقتصاد اليابان القائم على التصدير، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه التجارة المتجهة إلى الصين ضعيفة، مما يثبط الآمال في أن يعوض الطلب من البر الرئيسي الضعف الذي يشهده الشركاء التجاريون الكبار الآخرون.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء أن صادرات اليابان هبطت 28.3 بالمئة في السنة المنتهية في مايو، وهو أسرع نزول منذ سبتمبر 2009. وجاءت النتيجة أسوأ من تراجع بنسبة 26.1 بالمئة توقعه استطلاع رأي أجرته رويترز، وينطوي على استمرار التراجع بقيم في خانة العشرات للشهر الثالث على التوالي.

وتقلصت الصادرات المتجهة للولايات المتحدة، سوق اليابان الرئيسية، إلى النصف لتسجل أكبر تراجع سنوي منذ مارس 2009، وذلك بسبب انخفاض بأكثر من سبعين بالمئة في شحنات السيارات وأجزائها. واليابان هي ثاني أكبر مصدر في العالم للسيارات.

ونزلت الصادرات المتجهة للولايات المتحدة إلى 588 مليار ين (5.48 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2009، وهو ما يقلص فائض تجارة اليابان مع الولايات المتحدة إلى عشرة مليارات ين، وهو الأقل منذ بدء الإحصاء في يناير 1979.

وانخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 1.9 بالمئة في السنة المنتهية في مايو بسبب نزول في المواد الخام الكيميائية والسيارات ومعدات صناعة الرقائق. وجاء ذلك في أعقاب هبوط سنوي بنسبة أربعة بالمئة في الشهر السابق.

وتقلصت الصادرات إلى آسيا، التي تشكل أكثر من نصف الصادرات اليابانية، بنسبة 12 بالمئة، كما نزلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 33.8 بالمئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تداعيات كورونا.. فرنسا تدخل في ركود فني وإسبانيا ترى أسوأ أداء اقتصادي منذ 2009

الأسهم الأوروبية تنخفض في بداية غير مبشرة لشهر مايو

أقل مستوى في 4 سنوات.. انكماش حجم استيراد وتصدير السلع عالميا

بسبب كورونا.. توقعات بانكماش اقتصاد ألمانيا بنسبة 6.6% هذا العام

رغم كساد كورونا وأزمة هونج كونج.. ارتفاع النقد الأجنبي للصين ليصبح الأضخم في العالم

بسبب كورونا.. تراجع صادرات اليابان 3ر28% في مايو

ترشيحاتنا

عاجل: المصريون المحتجزون بليبيا يوجهون الشكر للرئيس السيسي والسلطات المصرية والليبية

أحمد العوضي ينشر برومو مسلسل شديد الخطورة

عاجل : بعد قليل وصول المصريين المحتجزين بليبيا الي ارض الوطن

صيفي على الموضة.. ريم سامي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

صور المصريين المحتجزين في ليبيا من داخل الأتوبيس الخاص بهم فور وصولهم منفذ السلوم البري

نقيب الإعلاميين: أرفض تدخل وزير الإعلام في شئون النقابة.. وأسامة هيكل يرد: لم أعرف أنه يقود نقابة سرية

AdvertisementS

أمي يارب.. رسالة مؤثرة من ابنة رجاء الجداوي تدعو لها بالشفاء

بفستان مكشوف.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة جريئة

أمن الدقهلية يكثف الجهود لكشف لغز العثور على جثة طالبة جامعية مقتولة داخل منزلها

عيد ميلاد ليلى شعير الـ 80.. عدد زيجاتها وسر غضب عادل إمام منها وضربها من أحمد زكي

مصر القوية.. السيسي يعيد المصريين المحتجزين لدى حكومة الوفاق من ليبيا.. القصة الكاملة

كورونا سببت جلطات.. طليقة ماجد المصري تكشف عن تدهور حالتها الصحية

لوك جديد.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها

كالساندوتش.. شاحنة ضخمة تسحق 5 سيارات في ثوان ..فيديو

فرنسا تعلن الحرب على تركيا: خطر على الناتو وأوروبا ..وسبب استمرار الحرب في ليبيا

سعره 40 جنيها.. مراسل صدى البلد لدى بروكسيل: مصل فيروس كورونا جاهز في أكتوبر.. فيديو

الأحلام الوردية لـ آبي أحمد تنهار بعد عامين في السلطة.. إثيوبيا مهددة بالتحول إلى دولة فاشلة

بعد قليل.. وصول المصريين المحتجزين بليبيا إلى أرض الوطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم معاناتها من الشلل.. شاهد صور أجمل موديل شابة على كرسي متحرك

صيفي على الموضة.. ريم سامي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

جلسة الموت.. إصابة نائب كويتي بكورونا داخل قاعة البرلمان تفزع المسئولين