أمين صندوق الزمالك: لقب الدوري محسوم لـ الأهلي.. وأتمنى عمل مبادرة بين الناديين

أكد أشرف زكي، أمين صندوق نادي الزمالك ونقيب الممثلين، إن لقب بطولة الدوري الممتاز محسوم لـ النادي الأهلي في ظل تصدره جدول الدوري بفارق نقاط كبير عن أقرب منافسيه، مؤكدا أن هدفه في الوقت الحالي هو عودة النشاط الفني مرة أخرى. أقربأخرى.





أشرف زكي أ نه مشجع متعصب للزمالك ولكنه يحترم الجميع، لافتا إلى أنه كان ينتظر محمود الخطيب رئيس الأهلي في الشارع وهو صغير لكي يشاهده. وأوضح



