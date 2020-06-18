أمين صندوق الزمالك: لقب الدوري محسوم لـ الأهلي.. وأتمنى عمل مبادرة بين الناديين

أكد أشرف زكي، أمين صندوق نادي الزمالك ونقيب الممثلين، إن لقب بطولة الدوري الممتاز محسوم لـ النادي الأهلي في ظل تصدره جدول الدوري بفارق نقاط كبير عن أقرب منافسيه، مؤكدا أن هدفه في الوقت الحالي هو عودة النشاط الفني مرة أخرى.
وأضاف أشرف زكي، في تصريحات متلفزة على قناة "النهار"، أنه توقع تتويج الزمالك بـ بطولتي السوبر المصري والأفريقي أمام الأهلي والترجي التونسي، مناشدا مجلس إدارة الأهلي والزمالك عمل مبادرة للصلح بينهما من أجل مصر.
وتابع أشرف زكي، أنه تربى داخل قطاع الناشئين في نادي الزمالك قبل أن يتجه إلى مجال التمثيل.
وأوضح أشرف زكي أنه مشجع متعصب للزمالك ولكنه يحترم الجميع، لافتا إلى أنه كان ينتظر محمود الخطيب رئيس الأهلي في الشارع وهو صغير لكي يشاهده.
وأكد أشرف زكي أن الفن والرياضة هما القوة الناعمة وسلاح صد العديد من المشاكل.