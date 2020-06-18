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فن

أغنية شروط لـ نداء شرارة تحقق نصف مليون مشاهدة على يوتيوب

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:36 ص
نداء شرارة
نداء شرارة
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آيه عاطف
حققت أغنية "شروط" للفنانة نداء شرارة، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز النصف مليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "لو مصمم إني أرجع .. وافتح بقلبي مجال .. أبشر بعزك أوافق .. لو تلبي هالشروط .. رجه سنيني اللي راحت .. رجع الدمع اللي سال.. أكتب أسف فوق نجمة .. وأغذل العذر بخيوط".

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"شروط" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات: إيهاب غيث، وألحان: محمود أنور، وتوزيع Jean-Marie Riachi، وتم التسجيل بـ JMR-Studios، ميكس وماستر: Xavier Escabasse.

يذكر أن أبرز أعمال نداء شرارة، الفنية أغنية "سهرانة انا"، و"حبيتك بالتلاتة"، و"بس يقبرني"، و"كلام في كلام"، و"درجات"، و"بعدو عطرك"، وغيرها من الأغاني.
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