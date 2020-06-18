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أخبار البلد

السفير الصيني: الرئيس السيسي طالبنا بتوفير الدعم الطبي للدول الأفريقية

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:41 ص
السفير الصيني خلال
السفير الصيني خلال مؤتمر اليوم
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محمد وديع
أكد لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، أن بلاده ملتزمة بتعزيز الصداقة الصينية الأفريقية وعلى استعداد للتواصل المستمر مع رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بما يدفع الشراكات الاستراتيجية الصينية مع هذه الدول.
 

وقال السفير الصيني، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، الخميس، بمقر السفارة الصينية بالقاهرة عبر الفيديو كونفرانس، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مهمة في القمة الصينية الأفريقية التي جرت أمس، حيث أكد توافر الإرادة السياسية لدفع العلاقات الأفريقية الصينية في إطار السعي نحو تحقيق المكاسب المشتركة للجميع.


وأضاف ليتشيانج أن هناك نجاحا في خطوات محاصرة وباء كورونا، مؤكدا أن الرئيس السيسي طالب بتوفير الدعم الطبي للدول الأفريقية ومتابعة تأثير هذه الزمة على الدول والشعوب الأفريقية. 
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