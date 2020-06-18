نقيب المحامين يقبل الدفاع عن محامي المنصورة أمام «الاستئناف»

أعلن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، توليه ملف قضية محامي المنصورة محمد عبد المولى، أمام محكمة الاستئناف.





كما تسلم رجائى عطية نقيب المحامين ملف القضية لدراستها والاستعداد للمرافعة.





يشار إلى أن نقيب المحامين، التقى محامي المنصورة، وهيئة الدفاع عنه، صحبه عضو مجلس النقابة عن محكمة استئناف المنصورة الأستاذ محب مكاوي، أول أمس الثلاثاء، في مكتبه بالنقابة العامة.





وتناول اللقاء الخطوط العريضة للدعوى وسبل التعامل معها.



