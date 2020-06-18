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أخبار البلد

نقيب المحامين يقبل الدفاع عن محامي المنصورة أمام «الاستئناف»

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، توليه ملف قضية محامي المنصورة محمد عبد المولى، أمام محكمة الاستئناف.

كما تسلم رجائى عطية نقيب المحامين ملف القضية لدراستها والاستعداد للمرافعة.

يشار إلى أن نقيب المحامين، التقى محامي المنصورة، وهيئة الدفاع عنه، صحبه عضو مجلس النقابة عن محكمة استئناف المنصورة الأستاذ محب مكاوي، أول أمس الثلاثاء، في مكتبه بالنقابة العامة.

 وتناول اللقاء الخطوط العريضة للدعوى وسبل التعامل معها. 

 وأكد النقيب العام على دعمه الكامل لمحامي المنصورة وأي محام يتعرض لأزمة أثناء أو بسبب تأدية عمله.
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