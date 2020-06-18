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حوادث

أخبار الحوادث .. حكاية "عم حربى" قتل مراته وانتحر.. سر جثة طالبة الدقهلية

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:20 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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قسم الحوادث
نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها كالآتي:

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور
مع دقات عقارب الساعة السادسة صباحا استيقظ أهالي منطقة النزهة الجديدة على صوت ارتطام كبير هرع سكان المنطقة لاكتشاف الأمر ليجدوا عم حربي جثة هامدة على الأرض غارقا في دمائه بعد أن قتل زوجته.

لغز الدماء.. سر جثة طالبة الدقهلية.. وغموض حادث اقتحام شقة شاب وقتله في الجيزة
تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف لغز اقتحام مسلحين لشقة شاب في منطقة الوراق بالجيزة، والعثور على جثة طالبة داخل منزلها في ميت عنتر بالدقهلية.

الداخلية تداهم الظهير الصحراوي في الإسماعيلية وتضبط مدفعا وقذائف وقنابل بوادي الملاك
استهدفت الاجهزة الأمنية مخبأ لأحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية، ما أسفر عن ضبط 5 قطع أسلحة نارية وذخائر. 

مبروك كسبت جايزة.. حيلة جديدة يستخدمها طالب للنصب على المواطنين
تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستغلالها فى إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكترونى.

خطوة بخطوة.. الشروط والأوراق المطلوبة لتوثيق زواج وطلاق المصريين من أجانب
يشهد مكتب توثيق الأحوال الشخصية بديوان عام وزارة الداخلية، إقبالا يوميًا من الراغبين في توثيق عقود الزواج والطلاق الخاصة بالمصريين والأجانب والأجانب مع بعضهم والمصريون مع بعضهم من مختلفي الديانات أو الملل أو الطوائف.  

لم يلتزمو بارتداء الكمامات.. الداخلية: ضبط 3692 سائق نقل جماعى
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

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