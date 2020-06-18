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برلمان

مساعد رئيس الوفد: عهد السيسي يمثل عصر كرامة وعزة المصريين

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:35 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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معتز الخصوصى

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن عودة العمال المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن يؤكد حرص مصر على أبنائها وعدم تعرضهم للأذى من قبل أي جهة وفي أي دولة.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع عن كثب أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا وتحديدا في مدينة ترهونة وكلف الحكومة منذ ساعات قليلة بترتيب إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن مشيرا الى عهد السيسي يمثل عصر كرامة وعزة المصريين.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إلى أن الرئيس السيسي يهتم بحياة كل مصري سواء داخل مصر أو خارجها ولا يقبل أن يتعرض أي مواطن للإهانة أو أي نوع من الانتهاكات.

وتابع المهندس حازم الجندي: الدولة تحركت سريعًا جدا في أزمة العمالة المصرية في ترهونة بعد انتشار فيديوهات لتعذيبهم من قبل ميليشيات مسلحة إرهابية، وما هي إلا أيام قليلة حتى عادوا سالمين إلى أرض الوطن، مما يؤكد دوما علي نهج الحكومة المصرية وقيادته السياسية في السنوات الأخيرة وما توليه من اهتمام بالغ بكل ابن لها خارج الحدود. 

وأضاف مساعد رئيس الحزب للتخطيط الاستراتيجي، أن هذه الوقائع كانت تتكرر في الماضي قبل تولي الرئيس السيسي الحكم، ولم يكن التحرك فيها بنفس السرعة الحالية، ولكن الأمر تغير حاليا فلدينا قيادة سياسية حكيمة تهتم بحياة كافة المواطنين في الداخل والخارج.
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