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أخبار العالم

بسبب رفضه لحركة "حياة السود مهمة"..وزير الخارجية البريطاني يعترف: أركع للملكة وزوجتي

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:18 م
وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
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شيماء مصطفى
واجه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، غضبا وانتقادات واسعة بعد أن قال إنه "لن يركع على ركبته".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكد راب أنه لن يدعم  حركة "حياة السود مهمة" بطريقة "الركوع"، لأنها مأخوذة من مسلسل "صراع العروش" Game of Thrones.

وأضاف أن هذه الطريقة التي استخدمت في المظاهرات حول العالم منذ وفاة المواطن الأمريكي الأسمر جورج فلويد، تبدو وكأنها رمز للإخضاع والتبعية بدلًا من كونها رمز للتحرر والحرية.

ولفت إلى أنه يفهم الإحباط الذي تشعر به الأقليات والجماعات المضطهدة لكنه لن يركع، مضيفا: "أركع لشخصين فقط، الملكة إليزابيث وزوجتي عندما طلبت منها الزواج مني".

وأثارت تصريحات راب، في مقابلة مع برنامج "توك راديو"، غضبًا واسعا في بريطانيا، إذ أدان نواب البرلمان، بينهم النائبة عن حزب العمل ديان أبوت، الأول لعدم معرفته بأصول هذه الحركة الاحتجاجية، لكنه حصل على دعم من المحافظين.

وقال عضو البرلمان في مانسفيلد بن برادلي إن ما ذكره راب "صحيح تمام"، مضيفًا: "المساواة لا تتطلب ركوع جماعة من أجل الآخرين".

وفي مسلسل Game of Thrones كان الحكام المحتملون يطلبون من منافسيهم الركوع أمامهم، لكن متظاهري "حياة السودة مهمة" كانوا يقلدون نجوم الرياضة الأمريكيين الذين رفضوا الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني، وفقًا لـ"ديلي ميل".
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