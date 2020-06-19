الأهلي السعودي يبدأ أولى خطواته لـ تجديد عقود لاعبيه استعدادا لاستئناف الدوري

أعلن نادي الاهلي السعودي عن موافقة حسين عبدالغني نجم الفريق على تجديد تعاقده لنهاية الموسم الجاري في السعودية.
وأكد صحيفة الرياضية السعودية أن عقد اللاعب ينتهي في اغسطس المقبل حيث سعى النادي لتجديد التعاقد مع اللاعب حتى يشارك مع الفريق لحين انتهاء الموسم الجاري في سبتمبر وأضافت الصحيفة أن اللاعب لم يطالب باي شروط مادية للموافقة على التجديد.
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وأضافت أن الاهلي ينتظر موافقة سلمان المؤشر وباسم العطا الله نجما الفريق للموافقة على تجديد عقدهما الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.
وأكملت الصحيفة طلال عيسي نجم الفريق المعار من التعاون السعودي طلب عدد من الطلبات المادية لادارة النادي للموافقه على تمديد عقده لنهاية الموسم الجاري.