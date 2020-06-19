رئيس المحلة يتفقد فعاليات التطوير والتجميل والتشجير بطريق العام بمدخل العلو والدائري.. صور

تفقد المهندس محمد صلاح رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة اليوم فعاليات مبادرات حملات النظافة والتشجير ورفع تراكمات الأتربة ودهان البلدورات بطريق العام "المحلة – طنطا " بمدخل العلو حفاظا على أرواح وحياة المواطنين .

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كما شارك فى حضور الجولة المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة والمهندس مجدي أبوالفتوح نائب رئيس مجلس المدينة لإدارة المخلفات الصلبة والقمامة.

وأشار رئيس المدينة أن تلك الحملة الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية حفاظا على صالح المواطنين فضلا عن تطبيق إجراءات والتدابير الإحترازية للوقاية من أخطار عدوي فيروس كورونا .

كما تفقد رئيس المدينة اعمال زراعه وتجميل الطريق الدائري مشددا ضرورة الاهتمام بالزراعات ورفع الاتربه والسفو من علي جانبي الطريق تلبية لرغبات أبناء الشارع المحلاوي .

وشدد رئيس المدينه روءساء الوحدات المحلية القروية توجيهاته بالتنبيه على أصحاب المصانع والمحلات والمخازن بطريق "طنطا – المحلة " بمدخل العلو فضلا عن التنبيه على أصحاب المصانع والمحلات والمخازن بتدشين أعمال النظافة والتجميل بالمناطق المحيطة بهم .