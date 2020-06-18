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تعليم

جامعة طنطا: مناقشة 250 بحثًا لمواجهة مشكلات البيئة بالمنتدى الدولي

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:14 م
منتدى جامعة طنطا
منتدى جامعة طنطا
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احمد علي
اكد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أن المنتدى البيئي الدولي الرابع الذي تنظمه الجامعة تحت عنوان "البيئة الخضراء والتنمية المستدامة" يومي 21، 22 من الشهر الجاري يأتي للاستفادة من جهود العلماء من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات، حيث يتم مناقشة 250 بحثًا علميًا بهدف التوصل إلى حلول للمشكلات البيئية، كما يتناول المنتدى أحدث الأبحاث في الاقتصاد الأخضر وطرق تطبيقه، وكيفية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المحافظة على البيئة والتصدي لظاهرة التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الوعي البيئي أساس الحياة الخضراء والتنمية المستدامة، ومراعاة البيئة في مختلف الأبعاد هو ما يضمن بقاء البشرية آمنة، وأننا جميعًا في بيئة واحدة وعلينا المحافظة عليها، مؤكدًا أنه إذا كانت البيئة حياة فالأوبئة والأزمات مدرسة تربوية تعلمنا كيفية النهوض بالبحث العلمي للمحافظة عليها.

من جانبه أوضح الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المنتدى أن العلماء والباحثين والخبراء المشاركين في المنتدى من دول؛ الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اليابان، الهند، باكستان، ماليزيا، ونيجيريا، وكوريا الجنوبية، بولندا، والسودان، بولندا، والمملكة العربية السعودية، والامارات والبحرين.. وغيرها.  

وأضاف نائب رئيس الجامعة - أن المنتدى سيناقش 17محورًا، يأتي على رأسها: "النانو تكنولوجي" وتطبيقاته، و"استدامة الموارد الطبيعية"، و"تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاته" و"الصحة العامة والمخاطر البيئية"، و"الاستخدام الرشيد للأدوية واقتصاديات الدواء"، "الاقتصاد الأخضر والإدارة البيئية"، و"الأثر البيئي على الصحة"، "التشريعات البيئية" و"التغيرات المناخية" و"تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية" - وذلك افتراضيًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" اتساقًا مع الظروف الحالية لجائحة كورونا.
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