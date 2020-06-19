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اقتصاد

أسعار العملات العربية في ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:02 م
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الصرف لسلة العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 19 يونيو 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.20 جنيه للشراء و 4.32جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.93 جنيه للشراء، و 52.70 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.62 جنيه للشراء 42.99 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.40 جنيه للشراء و22.84 جنيه للبيع.
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