أسعار العملات العربية في ختام تعاملات الأسبوع

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وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.93 جنيه للشراء، و 52.70 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.62 جنيه للشراء 42.99 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.40 جنيه للشراء و22.84 جنيه للبيع.