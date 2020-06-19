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فن

صور.. صفية العمري تستعيد ذكريات فيلم المصير‏

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:07 م
فيلم المصير
فيلم المصير
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محمد بدران
نشرت الفنانة صفية العمرى مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع " إنستجرام"، تستعيد بها ذكريات فيلم "المصير".

وظهرت صفية العمرى  في الصور رفقة الفنان الراحل نور الشريف، والمخرج الراحل يوسف شاهين، والفنان خالد النبوي، ونالت إعجاب متابعيها.

وعلقت صفية على الصور: "فيلم #المصير للمخرج العالمي يوسف شاهين، متاح الان  نتفلكس، نور الشريف،  ليلي علوي، خالد النبوي  محمود حميدة، محمد منير، يوسف شاهين، صفية العمري"

من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه وتقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.

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