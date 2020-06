صور.. صفية العمري تستعيد ذكريات فيلم المصير‏

View this post on Instagram

فيلم #المصير للمخرج العالمي يوسف شاهين، متاح الان #نتفلكس #نور_الشريف #ليلي_علوي #خالد_النبوي #محمود_حميدة #محمد_منير #يوسف_شاهين #صفية_العمري @lailaelouiofficial @netflixmena @khaledelnabawyofficial @mahmoudhemidaofficial @mounirofficial