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فن

صفية العمري مع وائل جسار من ديفيليه هاني البحيري

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:41 م
صفيه العمري
صفيه العمري
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ندى فكري

نشرت النجمة الكبيرة صفية العمرى صورة جديدة لها من ديفيليه هاني البحيري، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت صفية العمرى  قائلة: "مع الفنانة سوزان نجم الدين ودينا عبد الله والمطرب وائل جسار من ديفيله هاني البحيري في 2019".


وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي: وحشتينا اوي يا فنانة، الصورة حلوة جدا، بحب وائل جسار وحضرتك اوي.


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من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى من كل مراحل فيلمها "كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر، وديكور أسامة الشناوى، وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.


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