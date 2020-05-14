صورة نادرة.. صفية العمري وعماد حمدى ونادية لطفي مع رشدي أباظة

استعادت النجمة الكبيرة صفية العمرى، ذكرياتها وكشفت عن صورة نادرة من كواليس تصوير فيلم "أبدا لن أعود" الذى تم تصويره عام 1975 عبر حسابها على موقع انستجرام.





وظهرت صفية العمرى برفقة الفنانين الراحلين عماد حمدى ورشدى أباظة ونادية لطفى وعلقت قائلة: "مع العمالقة الفنانين، نادية لطفى ورشدى أباظة وعماد حمدى، أثناء تصوير فيلم أبدا لن أعود".





من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.

