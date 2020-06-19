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أخبار العالم

جلوبال فاير باور: الجيش السعودي الـ17 عالميا ويتفوق على إسرائيل

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
احتل الجيش السعودي المرتبة السابعة عشرة عالميا، بحسب ترتيب موقع "جلوبال فاير باور"، متفوقا بذلك على الجيش الإسرائيلي الذي جاء في المرتبة الثامنة عشرة.

وبحسب الموقع فقد بلغت القوة الجوية للجيش السعودي، 879، من بينها  283 هليوكوبتر، و34 طائرة مروحية هجومية، 13 طائرة مهمات خاصة، 208 طائرات تدريب، و270 طائرة مقاتلة.

ويمتلك أيضا حوالي 1062 دبابة، و12825 مدرعة، وحوالي 705 مدافع ذاتية و1818 مدفعا مجرورا، و122 راجمة صواريخ.

الجدير بالذكر أن المراكز الأولى بحسب التصنيف كانت من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، فرنسا، بريطانيا، مصر، البرازيل.

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