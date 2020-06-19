التعليم: تفعيل غرفة مركزية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بالوزارة.. ابتداءً من غد





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه الغرفة يتم تشكيلها بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواء من الطلاب أو من السادة العاملين بلجان سير الامتحان.





وقالت وزارة التربية والتعليم تتشكل هذه الغرفة برئاسة الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وعضوية مجموعة من قيادات الوزارة وممثلين عن الوزارات والجهات والهيئات المعنية.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه الغرفة تضم ممثلين عن وزارات الاتصالات والتكنولوجيا، والداخلية لرصد محاولات الغش الإلكتروني التي تتم باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، والسماعات البلوتوث، والنظارات الإلكترونية، داخل اللجان بشكل سريع والتعامل معها بصفة فورية وإحباط هذه المحاولات ومنع تحقيق الاستفادة منها.





وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تشكيل غرفة عمليات محلية بكل مديرية وكل إدارة تعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2020 لوضع حلول للمشكلات التي قد تطرأ أثناء انعقاد لجان السير على مستوى الجمهورية ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة ولجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات التابعة لكل مديرية.





ويكون تشكيل غرفة العمليات بكل مديرية تعليمية كالتالي :

مدير المديرية أو من ينوب عنه في حال وجود موانع ، ومشرف عام الاستراحات المديرية ، مسئول الأمن بالمديرية ، مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية ، وممثل من وزارة الداخلية ، وممثل من وزارة الدفاع بالنسبة للمديريات الحدودية فقط .





أما عن غرفة العمليات التي ستتشكل بكل ادارة تعليمية فسيكون أعضاؤها كالتالي :

مدير الادارة أو من ينوب عنه في حال وجود موانع ، ومسئول الأمن الادارة ، رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة





و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المهام التي سيقوم بها أعضاء غرف العمليات التي سيتم تشكيلها في المديريات والإدارات التعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة هذا العام.





حيث قالت وزارة التربية والتعليم، إن هذه المهام تتلخص فيما يلي :

- متابعة وصول كراسات الامتحان لمقار اللجان

- متابعة لجان السير والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمال بها

- متابعة عودة كراسات الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة

- متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم غدا السبت تفعيل غرفة العمليات المركزية المختصة بمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 في مقر الوزارة.